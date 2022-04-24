Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, оккупанты увеличивают группировку на Слобожанском направлении. Они перекидывают и сосредотачивают свои дополнительные подразделения в Белгородской области.

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"Искандеры" стоят в десятках километров от границы

Известно, что в 60 километрах от государственной границы Украины оккупанты разместили свои вражеские машины. Речь идет об оперативно-тактическом ракетном оружии "Искандер-М". Отметим, что эта установка способна стрелять на расстояние до 700 км.

Также российские захватчики частично продолжают блокировать Харьков. Обстреливают оккупанты подразделения украинских войск, а также объекты критической инфраструктуры.

Чтобы усложнить передвижение наших защитников, российские военные дистанционно проходят местность. В частности, в районе населенного пункта Коротич.

Отметим, что оккупанты не прекращают обстрел самого Харькова. Жителей города призывают быть максимально осторожными, ведь российские захватчики атакуют и днем, и ночью.

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