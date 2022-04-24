Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, окупанти збільшують угруповання на Слобожанському напрямку. Вони перекидають та зосереджують свої додаткові підрозділи у Бєлгородській області.

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"Іскандери" стоять за десятки кілометрів від кордону

Відомо, що за 60 кілометрів від державного кордону України окупанти розмістили свої ворожі машини. Мовиться про оперативно-тактичну ракетну зброю "Іскандер-М". Зазначимо, що ця установка здатна стріляти на відстань до 700 кілометрів.

Також російські загарбники продовжують частково блокувати Харків. Обстрілюють окупанти підрозділи українських військ, а також об'єкти критичної інфраструктури.

Щоб ускладнити пересування наших захисників, російські військові дистанційно мінують місцевість. Зокрема в районі населеного пункту Коротич.

Зазначимо, що окупанти не припиняють обстріл самого Харкова. Містян закликають бути максимально обережними, адже російські загарбники атакують і вдень, і вночі.

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