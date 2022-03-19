Соответствующую информацию указали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на 19 марта.

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На Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировку Северодонецка,

– говорится в сообщении.