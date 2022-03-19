Об этом 19 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, отметив, что противник не совершает активных наступательных действий, сообщает 24 канал.

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Полесское направление: как ведет себя враг

По данным Генштаба, враг сосредоточил усилия на удержании ранее захваченных рубежей на реке Ирпень.

Причем, оккупанты временно остановили любые наступательные действия.

Противник вынужден перейти к обороне на невыгодных рубежах и позициях, пытается перегруппировать остатки сил,

говорится в сводке.

К тому же одной из приоритетных задач противника остается налаживание логистического обеспечения. Следовательно, значительных продвижений за минувшие сутки не наблюдается.

Параллельно Генштаб отметил, что рашисты не добились успеха на Слобожанском направлении.