Про це 19 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України, зазначивши, що противник не здійснює активних наступальних дій, повідомляє 24 канал.
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Поліський напрямок: як поводиться ворог
За даними Генштабу, ворог зосередив зусилля на утриманні раніше захоплених рубежів на річці Ірпінь.
Причому, окупанти тимчасово зупинили будь-які наступальні дії.
Противник вимушений перейти до оборони на невигідних рубежах та позиціях, намагається перегрупувати залишки сил,
– йдеться у зведенні.
До того ж одним із пріоритетних завдань противника залишається налагодження логістичного забезпечення. Відтак значних просувань за минулу добу не спостерігається.
Паралельно Генштаб зазначив, що рашисти не досягли успіху на Слобожанському напрямку.
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