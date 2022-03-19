Про це 18 березня проінформував Генеральний штаб Збройних Сил України. Згідно з їхніми даними, ворог зайняв вичікувальну позицію.

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Ворог прагне відновити просування в бік Києва

Попри те, що окупанти не здійснюють активних наступальних дій, слід очікувати їхньої активізації найближчими днями. Насамперед це стосується Київського напрямку.

Зараз російські війська намагаються перегрупувати залишки сил та налагодити логістичне забезпечення. Проте відразу після цього вони продовжать рухатися у бік столиці.

Ворог не полишає спроб відновлення просування в бік Києва,

– повідомляє Генштаб.

Про те, що ворог причаївся перед наступом свідчить і його розвідка з безпілотників:

(Росія) веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА,

– додають у новому зведенні.

Також стало відомо, що російські війська 18 березня позбавили нас виходу до Азовського моря.

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