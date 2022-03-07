Часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции
Мэр Ирпеня Игорь Маркушин заявил, что враги захватили только часть города. В то же время другая часть города бьется и не сдает позиции.
Достойно внимания Спать уже невозможно, – жители Ирпеня о том, как пытаются покинуть город
Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции! Хочу, чтобы все понимали – это официальная информация,
– отметил Маркушин.
- Враг осложнил эвакуацию мирного населения из Ирпеня, взорвав железную дорогу.
- Людям приходится идти пешком, когда оккупант совершает обстрелы. В результате погибли 8 человек, среди которых – дети.
- Несмотря на это, спасатели продолжают эвакуацию города.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!