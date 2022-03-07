Часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции

Мэр Ирпеня Игорь Маркушин заявил, что враги захватили только часть города. В то же время другая часть города бьется и не сдает позиции.

Достойно внимания Спать уже невозможно, – жители Ирпеня о том, как пытаются покинуть город

Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции! Хочу, чтобы все понимали – это официальная информация,

– отметил Маркушин.

Враг осложнил эвакуацию мирного населения из Ирпеня, взорвав железную дорогу.

Людям приходится идти пешком, когда оккупант совершает обстрелы . В результате погибли 8 человек, среди которых – дети.

Несмотря на это, спасатели продолжают эвакуацию города .