Частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції
Мер Ірпеня Ігор Маркушин заявив, що загарбники захопили лише частину міста. Водночас інша частина міста б'ється і не здає позиції.
Варте уваги Спати вже неможливо, – жителі Ірпеня про те, як намагаються покинути місто
Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції! Хочу, щоб всі розуміли – це офіційна інформація,
– зазначив Маркушин.
- Ворог ускладнив евакуацію мирного населення з Ірпеня, підірвавши залізницю.
- Людям доводиться йти пішки, коли окупант здійснює обстріли. Внаслідок цього загинули 8 людей, серед яких – діти.
- Попри це рятувальники продовжують евакуацію міста.
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