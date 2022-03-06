На виїзді з Ірпеня люди намагалися покинути місто. Російські війська відкрили по них вогонь, є жертви.

До теми У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення

Російські окупанти вбили дітей

Щонайменше троє людей загинули, серед них є двоє дітей. Ще одна людина в тяжкому стані через поранення.

Вогонь, ймовірно, російські війська вели з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї родини.

Підтвердження цих даних з інших джерел поки немає.



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