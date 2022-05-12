Запрос Украины на вступление в ЕС будут обсуждаться на заседании Европейского совета в июне. Об этом сообщил 12 мая представитель МИД Франции.

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При этом он повторил слова президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД страны Жан-Ива Ле Дриана о том, что Украина является частью европейской семьи.

Запрос Украины на присоединение к ЕС станет темой обсуждений на уровне глав государств и правительств в ходе заседания Евросовета в июне,

– заявил представитель французского МИД.

Когда состоится заседание Евросовета

Заседание Европейского совета планируется провести в конце июня. Согласно графику мероприятий ЕС, оно состоится 23 – 24 июня.

Напомним, что 9 мая Украина передала Европейскому Союзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому. Всего на ответы ко второй части опросника ушло около 4 тысяч страниц.

В Еврокомиссии подтвердили, что получили от Украины вторую часть ответов на вопросы.

Мы получили их официально, и мы уже сказали, что мы сделаем это как можно скорее. Июнь – наша цель. Конечно, мы должны посмотреть. Но "быстрее" – для нас это путь вперед",

– сообщил 10 мая представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Предыдущие события вступления Украины в ЕС:

Первую часть опросника Евросоюза Украина заполнила еще в середине апреля и передала в Брюссель. Пока документ изучают.

В Офисе Президента заявили, что Украина надеется получить статус кандидата в члены ЕС летом 2022 года.

Большинство стран ЕС поддерживают вступление Украины в блок. Но на днях в Берлине сказали, что Украине не следует давать "пустые обещания".

Тем временем Польша и Словакия заявили, что будут лоббировать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

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