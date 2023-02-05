Это, вероятнее всего, внутренняя израильская история, затрагивающая международную политику. Вопрос в том, играет это в пользу действующего премьера Беньямина Нетаньяху или против него. Об этом 24 Канала рассказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы, обозреватель СМИ Иван Преображенский.

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Израиль пытается балансировать

По словам эксперта, ранее Беннет и Нетаньяху были в сложных отношениях. Но нельзя сказать, что они являлись жесткими политическими противниками.

"С одной стороны, Нетаньяху говорит о том, что Израиль рассматривает возможность передачи оружия Украине, в частности, систем ПВО. С другой, это заявление балансирует в противоположную сторону", – акцентировал Преображенский.

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Можно предположить, что таким образом Израиль пытается сбалансировать свои внешнеполитические интересы. Так, руководство страны могло о чем-то договориться между собой.

Нет резона серьезно в этом разбираться. Позже мы узнаем, что в реальности было, и почему это заявление вдруг прозвучало сейчас,

– убежден кандидат политических наук.

Можно понять какие-то соображения о переговорах, это действительно важно. Соответствует ли это действительности – вопрос спорный. Очевидно, вряд ли кто-то из упомянутых, в частности Путин, подтвердит, что что-то подобное было.

История о том, будет ли диктатор "убивать Зеленского" – это какая-то клоунада, честно говоря. Хочется спросить, а Владимир Зеленский что сказал по поводу Владимира Путина? Будет убивать? Это не на уровне политических переговоров,

– уверяет Преображенский.

Безусловно, Кремлю такие заявления выгодны, Израиль это прекрасно понимает. Впрочем, следует учитывать, что в последнее время отношения Израиля с Россией значительно ухудшились. По мнению политолога, это сродни попытке сбалансировать реальные действия с пустыми заявлениями. Кремль очень часто серьезно реагирует на заявления.

"Израиль дает понять: "Мы находимся под давлением США и вынуждены предоставлять вооружение. Более того, вы с иранцами вступили в союз, а нас это категорически не устраивает и мы откровенно об этом сигнализируем поставками оружия. В то же время мы настроены к вам хорошо, мы все еще не прочь с вами дружить", – отмечает эксперт из Центральной и Восточной Европы.

Страна может сказать, продолжает он, что переговоры инициировал Запад, Зеленский "непереговороспособный", ведь не самостоятельный. Это любимая тема кремлевской пропаганды, которую можно легко развить.

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