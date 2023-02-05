Це, найімовірніше, внутрішня ізраїльська історія, що торкається міжнародної політики. Питання в тому, чи це грає на користь чинного прем'єра Беньяміна Нетаньяху, чи проти нього. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт із Центральної та Східної Європи, оглядач ЗМІ Іван Преображенський.

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Ізраїль намагається балансувати

За словами експерта, раніше Беннет та Нетаньяху були у складних взаєминах. Але не можна сказати, що вони були жорсткими політичними противниками.

"З одного боку, Нетаньяху каже про те, що Ізраїль розглядає можливість передачі зброї Україні, зокрема систем ППО. З іншого, ця заява балансує у протилежний бік", – акцентував Преображенський.

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Можна припустити, що таким чином Ізраїль намагається збалансувати свої зовнішньополітичні інтереси. Так, керівництво країни могло про щось домовитися між собою.

Немає резону серйозно в цьому розбиратися. Пізніше ми дізнаємося, що в реальності було, і чому ця заява раптом пролунала зараз,

– переконаний кандидат політичних наук.

Можна зрозуміти якісь міркування про переговори, це справді має важливе значення. Чи це відповідає дійсності – питання спірне. Вочевидь, навряд чи хтось з тих, хто згаданий, зокрема Путін, підтвердить, що щось подібне було.

Історія про те, чи буде диктатор "вбивати Зеленського" – це якась клоунада, чесно кажучи. Хочеться спитати, а Володимир Зеленський що сказав щодо Владіміра Путіна? Буде вбивати? Це не на рівні політичних перемовин,

– запевняє Преображенський.

Безумовно, Кремлю такі заяви вигідні, Ізраїль це чудово розуміє. Втім, варто зважати на те, що останнім часом стосунки Ізраїлю з Росією значно погіршилися. Це схоже на спробу збалансувати реальні дії з пустими заявами. Кремль дуже часто серйозно реагує на заяви.

"Ізраїль дає зрозуміти: "Ми перебуваємо під тиском США і змушені надавати озброєння. Ба більше, ви з іранцями вступили у союз, а нас це категорично не влаштовує і ми вам відверто про це сигналізуємо постачанням зброї. Водночас ми налаштовані до вас добре, ми все ще не проти з вами дружити", – відзначає експерт із Центральної та Східної Європи.

Країна може сказати, продовжує він, що переговори ініціював Захід, Зеленський "непереговороздатний", адже не є самостійним. Це улюблена тема кремлівської пропаганди, яку можна легко розвинути.

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