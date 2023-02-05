У Зеленського вже відреагували на цю заяву. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що виникають дивні інсайди ексів про "посередництво".

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Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція, підкреслив Подоляк.

За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання Росії знищити Україну та вбивати українців,

– наголосив радник глави ОП.

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Коротко про розмову Беннета з Путіним

Беннет прибув до Москви на початку березня 2022-го. Тоді він упродовж 3 годин спілкувався Путіним. Зокрема, питав, чи планує він убивати Зеленського. Кривавий диктатор начебто запевнив, що не збирається цього робити.

Втім, останні наявні дані свідчать про те, Президент України пережив вже понад 12 спроб замаху.