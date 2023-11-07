На днях Жан-Клод Юнкер давал интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine. В нем он осудил тех европейских чиновников, которые обещают Украине быстрое вступление в ЕС. Юнкер считает, что Украина "коррумпирована на всех уровнях общества", поэтому не стоит "давать ложные обещания" о вступлении.
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Что говорят у Зеленского
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию Politico прокомментировал это заявление Юнкера.
Я категорически отвергаю утверждение, что Украина очень коррумпирована. Эти вызовы происходят по всему миру, но не могли бы вы привести мне пример еще одной страны, которая в условиях этой ужасной войны провела бы реформы такого масштаба,
– говорит Ермак.
Также руководитель ОП добавил: не помнит, чтобы Юнкер бывал в Украине в течение нескольких последних лет, так что такая оценка странная.
По убеждению Ермака, визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев – очень хороший знак. Он назвал это мощным шагом на пути вступления Украины в ЕС.
"Это то, чего мы ожидаем, потому что мы делаем все, чтобы это произошло", – подытожил Ермак.
Что нужно для вступления в ЕС
Ожидается, что Еврокомиссия будет рекомендовать странам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной – об этом будут говорить на саммите в декабре. Но сначала должен быть опубликован отчет Еврокомиссии о прогрессе Украины в выполнении реформ, необходимых для вступления.
Его публикацию ожидают 8 ноября. На этом основании уже будут принимать решение об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз.
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Заявления Урсулы фон дер Ляйен
Она достаточно оптимистично настроена насчет вступления нашего государства в ЕС, впрочем, считает, что поражение Путина не станет автоматически победой Украины. Почему Ляйен такого мнения и что нужно Украине – читайте на 24 Канале.