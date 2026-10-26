Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отказался публично комментировать подробности переговорного процесса. По его словам, разглашение деталей может помешать потенциальному мирному урегулированию войны.

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Что говорят россияне о переговорах и Олешках?

В Москве утверждают, что для достижения окончательных договоренностей сторонам предстоит пройти сложный путь.

Представитель Кремля подчеркнул, что предстоящие переговоры будут сопряжены с огромным количеством нюансов, однако не уточнил, какие именно вопросы остаются нерешенными.

В то же время в России цинично подтвердили намерение и в дальнейшем наносить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эти заявления звучат на фоне публичных обсуждений возможного дипломатического урегулирования конфликта.

Гуманитарная операция в изолированном городе

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о согласовании гуманитарной миссии по разблокированию Олешек. Операция должна обеспечить гражданское население лекарствами и продуктами питания, а также дать возможность людям выехать из опасной зоны.

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Ситуация в городе остается критической из-за сплошного заминирования подъездных путей российскими военными. Олешки фактически находятся в полной изоляции, а местные жители исчерпали собственные запасы продовольствия.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией могут состояться в Абу-Даби в первой половине ноября.

Кроме того, на нашем сайте сообщалось, что в Олешках удалось достичь временного режима тишины при поддержке первой леди США Мелании Трамп.