Такой вывод был сделан в вашингтонском Институте изучения войны (ISW). Там 20 июля отметили, что продвижение россиян не просто медленное, а вообще наступление на Донбассе остановится в течение нескольких недель.

Высказывания лавровая россия открыто заявляют, что целью вторжения в Украину является не только Донбасс.

лавров не учитывает реальность войны

Этот министр страны-агрессора заявил, что с марта география "спецоперации" изменилась. Мол, именно теперь они решили, что она должна охватывать не только Луганскую и Донецкую области, но и Херсонскую, Запорожскую и ряд других.

При этом Лавров начал рассказывать, что эти цели будут расширяться. Потому что, по его мнению, это нужно, пока Запад продолжает давать Украине оружие.

Призывы Лаврова к максималистским территориальным целям заметно оторваны от медленной и тяжелой реальности недавних российских операций в Украине,

– указали эксперты.

Они объяснили, что наибольшие проблемы российским войскам оказывает контрнаступательное давление Украины. Это существенно усложняет усилия россии по консолидации военного контроля над оккупированными Херсонской и Запорожской областями. "Непонятно, как кремль создаст наступательную боевую мощь, необходимую для захвата значительной новой территории Украины", – подытожили в ISW.

В то же время лавров заявлял, что россия не напала на Украину: смотрите видео