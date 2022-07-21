Такий висновок зробили у вашингтонському Інституті вивчення війни (ISW). Там 20 липня наголосили на тому, що просування росіян не просто є повільним, а взагалі наступ на Донбасі зупиниться протягом кількох тижнів.

Висловлювання лаврова росія відкрито заявляє, що метою вторгнення в Україну є не тільки Донбас

лавров не враховує реальність війни

Цей міністр країни-агресора заявив, що з березня географія "спецоперації" змінилася. Мовляв, саме тепер вони вирішили, що вона має охоплювати не лише Луганську і Донецьку області, а й Херсонську, Запорізьку та низка інших.

При цьому Лавров почав розповідати, що ці цілі нібито будуть розширюватися. Бо, на його думку, це потрібно, поки Захід продовжує надавати Україні зброю.

Заклики Лаврова до максималістських територіальних цілей помітно відірвані від повільної та важкої реальності нещодавніх російських операцій в Україні,

– вказали експерти.

Вони пояснили, що найбільших проблем російським військам завдає контрнаступальний тиск України. Це суттєво ускладнює зусилля росії з консолідації військового контролю над окупованими Херсонською та Запорізькою областями. "Незрозуміло, як кремль створить наступальну бойову міць, необхідну для захоплення значної нової території України", – підсумували в ISW.

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