Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что с одной стороны это напоминание партнерам, что у Великобритании есть ограничения по предоставлению оружия.
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"У вас еще есть. Вы нас сейчас прикройте, как мы вас раньше прикрывали. Дайте Украине, а потом мы догоним". Второй момент – это может быть и сигнал на внутреннюю аудиторию", – предположил политолог.
Мол, Великобритания должна быть готова к войне на всякий случай. По мнению Рейтеровича, скоро может быть заявление, что нужно выделять больше денег на оборону и расширять оборонную промышленность. Однако это могут подать не столько как через тему помощи Украине, а сколько через обеспечение собственных национальных интересов и усиление боеспособности собственной армии.
Что заявил Риши Сунак: смотрите видео
Символично, но очень необходимо
Политолог добавил, что фактически все армии НАТО заявили о том, что у них есть существенные проблемы с наполнением, техникой и боезапасом. Все потому, что за последние 15 лет они сильно расслабились. Ведь многие страны не думали о запасах.
Понимание того, что нужно, в частности, наращивать военное производство, развивать ВПК – были в основе (заявления – 24 Канал) Сунака. Он несколько целей преследовал. У него получилось это достаточно неплохо. И, что очень важно, – с обязательной поддержкой Украины. Очень символический, но очень необходимый шаг,
– подчеркнул Игорь Рейтерович.
Проблемы таки могут быть
Политолог не исключает, что ситуация с запасами вооружения в Великобритании может быть достаточно серьезная. Мол, раньше подобное заявление делали и в США.
"Это не столько констатация того, что "мы прекращаем помощь", сколько констатация того, что "нам надо, в частности, и ускорять производство этого оружия, пополнение запасов". Поскольку нужно еще поддерживать Украину, но и не забывать о расширении того, что мы имеем", – сказал Рейтерович.
Великобритания поддерживает Украину
- Риши Сунак призвал стран-партнеров дать Владимиру Зеленскому "необходимые инструменты". Мол, тогда украинцы завершат войну. Премьер Великобритании напомнил, что его страна стала первым государством, которое решило передать ВСУ танки, и подтолкнуло к этому более десятка стран. То же, отметил Сунак, было и насчёт обучения украинских пилотов.
- Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес убежден, что Украина победит, уже побеждает, однако ей нужно дать больше оружия. В частности, дальнобойные ракеты ATACMS. Уоллес считает контрнаступление украинской армии успешным.
- Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс назвал украинское государство "частью семьи европейских демократических наций". Он отметил, что Владимир Путин надеялся, что "возьмет" Киев "блефом". Однако украинский народ не позволит, чтобы это произошло. Шеппс подчеркнул, что они тоже это не разрешат сделать.