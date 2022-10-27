Более того, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул: если потребуется – будем помогать десятилетиями. Речь идет не о продолжительности войны, а о послевоенном восстановлении и так далее. Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал на стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал.

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Шольц вообще совершает грандиозную личную революцию. Наблюдаю за ним, и хочется снять шляпу. Какие только перевороты с людьми не происходят,

– отметил Арестович.

Следует вспомнить, как начинал немецкий лидер. "Каков был имидж у Шольца, что все молились на Меркель и жалели, что она ушла. Теперь все стало на свои места", – сказал советник ОП.

4 контура победы

Как утверждает Арестович, в настоящее время Запад рассматривает пакет из 4 условий победы Украины. Его доктринально используют в качестве элемента планирования. Это очень простой список:

Полное освобождение территорий Украины по состоянию на 24 августа 1991 года; Выдача военных преступников; Репарации; "Нет" Путину.

Запад дискутирует и планирование происходит, исходя из этих четырех контуров победы Украины. Поэтому все определено, все очень просто,

– отмечает советник ОП.

Вышеперечисленные условия определяют видение победы, которое Украина сформулировала давно. Страны-партнеры готовы помогать нам этого добиться без лишних вопросов. "Они на это и работают, у них все ясно", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Какую помощь Германия предоставит Украине

Германия поставляет Украине современное вооружение, которое значительно лучше советских образцов. Однако страна не обладает достаточным запасом военной техники, которую она может передавать ВСУ в большом количестве.

По мнению главного редактора Defence Express Олега Каткова, сегодня Украина может рассчитывать не на поставку большого количества немецкого оружия, а на его высокое качество. Да, ФРГ взяла на себя передачу партии зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. Эти системы ПВО уже доказали свою эффективность на территории нашего государства.