Отвечая на вопрос журналистки об угрозе повторного вторжения на территорию Черниговской области, Чаус эмоционально отреагировал: "вот как ответить на этот вопрос".

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Вот смотрите: сейчас вам сказать "предвижу", скажете, что Чаус сеет панику, и говорит, что будет второе наступление, а его там нет. Скажешь "не предвижу", а они пойдут,

– подчеркнул глава Черниговской ОВА.

Что на самом деле сказал Чаус

Он отметил, что уже отвечал на этот вопрос – в 2022 и 2023 годах. По словам Чауса, Россия сегодня способна очень быстро – в течение недели – трех – сформировать контингент, достаточный для повторного наступления на Черниговщину.

В то же время, сделает ли это враг, зависит и от того, как область будет работать, в частности, над укреплением, фортификацией. Оккупанты видят, как идет работа. Фортификация 2023 года – это совсем другой уровень, чем был в 2022 году. Чем больше над этим будут работать, тем меньше угроза.

Реальное заявление Чауса: смотрите видео

Вот что на самом деле сказал глава Черниговской ОВА. Между тем в сети его слова распространяли чуть ли не с паникой, что наступление начнется через несколько недель.

Чтобы избежать панических настроений там, где не нужно, украинцам рекомендуют всегда искать первоисточник информации.