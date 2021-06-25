Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Голос" Роман Костенко.

Еще год назад мы заявили, что эта спецоперация была, но власти до сих пор скрывала правду. Руководитель ОП даже отрицал это. А теперь лично президент подтверждает существование такой операции. Такое ощущение, будто факт проведения спецоперации пришлось признать из-за общественного резонанса. До этого просто подметали следы своего провала,

– комментирует нардеп "Голоса".

Роман Костенко отметил, что теперь в Офисе президента хотят переложить всю ответственность за проведение этой спецоперации на международных партнеров, но по правилам спецслужб и элементарной дипломатии так не делается. По сути, людей, которые хотели помочь Украине задержать наших врагов, по его словам, сейчас обвиняют в том, что они хотели нас использовать для этой спецоперации.

"Члены ЧВК "Вагнер" в первую очередь были нужны нам, поскольку они воевали против нашей страны, а не наших партнеров, которых обвиняют в ОП. Задержание вагнеровцев было бы весомым доказательством военного присутствия вооруженных сил России на Донбассе", – сказал Костенко.

Депатут говорит, что из интервью Владимира Зеленского не совсем понятно, когда именно он звонил Александру Лукашенко. После того как "вагнеровцев" задержали, или перед этим, передавая соответствующую информацию? А это важно знать.

Также Костенко отметил, что одно дело – посадить самолет, на борту которого террористы и экипаж, и страны знают о схеме. Другая – угнать самолет, чтобы задержать оппозиционера.

"В итоге, общество же получило важную информацию. Однако теперь власти придется отвечать на вопросы, вытекающие из этого заявления. Расследование необходимо провести срочно. Однако созданная "слугами народа" ВСК до сих пор не начала работу, а депутатов из оппозиционных политических сил в ее состав так и не включили, хотя обещали это сделать и в первую очередь расследовать именно срыв этой спецоперации. Теперь нужно снова начинать борьбу за правду", – добавил Роман Костенко.