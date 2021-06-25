Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки​, депутат фракції "Голос" Роман Костенко.

Ще рік тому ми заявили, що ця спецоперація була, але влада досі приховувала правду. Керівник ОП навіть заперечував це. А тепер особисто президент підтверджує існування такої операції. Таке відчуття, ніби факт проведення спецоперації довелось визнати через суспільний резонанс. А до того просто замітали сліди свого провалу,

– коментує нардеп "Голосу".

Роман Костенко зазначив, що тепер в Офісі президента хочуть перекласти всю відповідальність за проведення цієї спецоперації на міжнародних партнерів, але за правилами спецслужб й елементарної дипломатії так не робиться. По суті, людей, які хотіли допомогти Україні затримати наших ворогів, за його словами, зараз звинувачують в тому, що вони хотіли нас використати для цієї спецоперації.

"Члени ПВК "Вагнер" в першу чергу були потрібні нам, оскільки вони воювали проти нашої країни, а не наших партнерів, яких звинувачують в ОП. Затримання вагнерівців було б вагомим доказом військової присутності збройних сил Росії на Донбасі", – сказав Костенко.

Депатут каже, що з інтерв’ю Володимира Зеленського не зовсім зрозуміло, коли саме він дзвонив Олександру Лукашенку. Після того, коли "вагнерівців" затримали, чи перед цим, передаючи відповідну інформацію? А це важливо знати.

Також Костенко зазначив, що одна справа – посадити літак, на борту якого терористи і екіпаж, та країни знають про операцію. Інша – викрасти літак, щоб затримати опозиціонера.

"У підсумку, суспільство таки отримало важливу інформацію. Однак тепер владі доведеться відповідати на запитання, які витікають із цієї заяви. Розслідування необхідно провести терміново. Однак створена "Слугами народу" ТСК досі не почала роботу, а депутатів з опозиційних політичних сил до її складу так і не включили, хоча обіцяли це зробити і першочергово розслідувати саме зрив цієї спецоперації. Тепер потрібно знову розпочинати боротьбу за правду", – додав Роман Костенко.