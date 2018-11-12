Заявление Юлии Тимошенко относительно фальшивых "выборов" на оккупированных территориях

Проведение Россией фальшивых "выборов" на оккупированных ею территориях в Донецкой и Луганской областях, вопреки протестам Украины и мирового сообщества, является грубым нарушением международного права и суверенитета нашего государства.

Это очевидная демонстрация того, что Кремль не собирается выполнять никакие взятые на себя обязательства, даже за навязанными им минскими договоренностями, говорится на сайте партии "Батькивщина".

Уговоров и осуждений, очевидно, недостаточно. Россия использует слабость нынешней украинской власти и ее готовности к закулисным торгам с агрессором для того, чтобы укрепить и укоренить свое присутствие в оккупированных ею районах.

За эти наглые действия государство-агрессор должно заплатить высокую цену. Давление на Россию, в том числе и через механизм экономических и политических санкций, должен быть усилен. Ответом на грубое нарушение международного права должна стать изоляция нарушителя и принуждение его к прекращению агрессии.

В то же время действия Кремля в очередной раз свидетельствуют о бесперспективности минского процесса как пути к прекращению войны. Нужна новая стратегия достижения мира, восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Именно такую стратегию предложила наша команда на форуме "Новая стратегия мира и безопасности" в октябре этого года.