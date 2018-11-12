Заява Юлії Тимошенко щодо фальшивих "виборів" на окупованих територіях

Проведення Росією фальшивих "виборів" на окупованих нею територіях України у Донецькій та Луганській областях, всупереч протестам України та світової спільноти, є брутальним порушенням міжнародного права та суверенітету нашої держави.

Це очевидна демонстрація того, що Кремль не збирається виконувати жодні взяті на себе зобов’язання, навіть за нав’язаними ним мінськими домовленостями, йдеться на сайті партії "Батьківщина".

Вмовлянь і засуджень, вочевидь, недостатньо. Росія використовує слабкість чинної української влади та її готовність до залаштункових торгів з агресором для того, щоб зміцнити і вкоренити свою присутність в окупованих нею районах.

За ці нахабні дії держава-агресор має сплатити найвищу ціну. Тиск на Росію, зокрема й через механізм економічних і політичних санкцій, має бути посилений. Відповіддю на брутальне порушення міжнародного права має стати ізоляція порушника і примушення його до припинення агресії.

Водночас дії Кремля вкотре засвідчують безперспективність мінського процесу як шляху до припинення війни. Потрібна нова стратегія досягнення миру, відновлення територіальної цілісності України та реінтеграції окупованих районів Донбасу і Криму.

Саме таку стратегію запропонувала наша команда на форумі "Нова стратегія миру і безпеки" у жовтні цього року.