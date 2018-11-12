14:45
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Заява Юлії Тимошенко щодо фальшивих "виборів" на окупованих територіях

      649 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Проведення Росією фальшивих "виборів" на окупованих нею територіях України у Донецькій та Луганській областях, всупереч протестам України та світової спільноти, є брутальним порушенням міжнародного права та суверенітету нашої держави.

      Це очевидна демонстрація того, що Кремль не збирається виконувати жодні взяті на себе зобов’язання, навіть за нав’язаними ним мінськими домовленостями, йдеться на сайті партії "Батьківщина".

      Вмовлянь і засуджень, вочевидь, недостатньо. Росія використовує слабкість чинної української влади та її готовність до залаштункових торгів з агресором для того, щоб зміцнити і вкоренити свою присутність в окупованих нею районах.

      За ці нахабні дії держава-агресор має сплатити найвищу ціну. Тиск на Росію, зокрема й через механізм економічних і політичних санкцій, має бути посилений. Відповіддю на брутальне порушення міжнародного права має стати ізоляція порушника і примушення його до припинення агресії.

      Водночас дії Кремля вкотре засвідчують безперспективність мінського процесу як шляху до припинення війни. Потрібна нова стратегія досягнення миру, відновлення територіальної цілісності України та реінтеграції окупованих районів Донбасу і Криму.

      Саме таку стратегію запропонувала наша команда на форумі "Нова стратегія миру і безпеки" у жовтні цього року.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      сьогодні , 13:15 Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      Олександра Дрік
      Пасічник переміг на псевдовиборах на Донбасі: що про нього відомо
      сьогодні , 13:12 Пасічник переміг на псевдовиборах на Донбасі: що про нього відомо
      16281
      Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика
      сьогодні , 12:54 Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика
      Євгенія Мазур
      Торговый мир между США и КНР – миф или реальность?
      сьогодні , 12:00 Торговый мир между США и КНР – миф или реальность?
      Злой Одессит
      Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      сьогодні , 09:03 Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Роман Безсмертний заявив, що буде балотуватися у президенти України
       29 травня , 20:14
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Екологічна тематика стала трендом в політичній маніпуляції, – експерти
       7 листопада , 12:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук