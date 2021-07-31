По ее словам, лучше, чтобы отдельных политиков не делегировали на эфиры телеканалов, где они выражают свои собственные "мысли", которые наносят значительный ущерб государству. Особенно в контексте такой важной и ожидаемой поездки Президента Украины в США.

То, что многие политики с орбиты президента вредят ему – это уже доказанный факт,

– отметила Костыря.

Она убеждена, что непрофессиональным политикам, которые недавно приобщились к политической сфере, лучше не оценивать и не комментировать то, что и как нужно было делать в то время, когда Украина обрела независимость. Тогда они либо только родились, либо же были очень маленькими и не знают о том, что на самом деле происходило.

Напомним, что ранее на этой неделе лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире одного из телеканалов, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пройдет на повышенных тонах из-за "Северного потока-2".

Также он сказал, что большой ошибкой было избавляться от ядерного оружия, потому что Украина могла бы шантажировать весь мир и получать деньги на обслуживание.