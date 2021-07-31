За її словами, краще, щоб окремих політиків не делегували на ефіри телеканалів, де вони висловлюють свої власні "думки", які завдають значної шкоди державі. Особливо в контексті такої важливої й очікуваної поїздки Президента України до США.

Те, що багато політиків з орбіти президента шкодять йому – це вже доведений факт,

– зазначила Костиря.

Вона переконана, що непрофесійним політикам, які нещодавно долучилися до політичної сфери, краще не оцінювати й не коментувати те, що і як потрібно було робити в час, коли Україна здобула незалежність. Тоді вони або тільки народилися, або ж були дуже маленькими і не знають про те, що насправді відбувалося.

Нагадаємо, що раніше цього тижня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі одного із телеканалів, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена пройде на підвищених тонах через "Північний потік-2".

Також він сказав, що великою помилкою було позбуватися ядерної зброї, бо Україна могла б шантажувати весь світ й отримувати гроші на обслуговування.