Более того, он встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем, где заявил, что "США поощряют войну в Украине". Естественно, у Китая свои долгосрочные интересы, но суживать китайскую политику к примитивному антиамериканизму – большая ошибка. Об этом 24 Канала сказал политолог Владимир Фесенко.

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"Я напомню одну простую вещь: товарооборот Китая с США и ЕС в 8 раз больше, чем с Россией. Он не готов разрывать эти экономические отношения", – сказал Фесенко.

Однако есть опасность – попытка расколоть Запад. Французский президент Эммануэль Макрон чуть не попал на этот "крючок". Ему понравилось, как его принимали в Китае, уговаривали, что нужно продемонстрировать самостоятельность. Потому больше проблем с попытками отдельных западных политиков заигрывать с Китаем.

Решил напомнить о себе

У нового президента Бразилии очень неоднозначная история, в частности, его обвиняли в коррупции. Кроме того, этот человек вышел из левого движения, а там всегда присутствует антиамериканизм.

Сейчас новый президент Бразилии хочет искусственно поднять геополитический вес своей страны и свой собственный политический вес. Он видит, что Китай играет не в союзе с Россией, а в "миротворческих инициативах". Президент Бразилии решил подыграть Китаю.

Это желание искусственно стать региональным лидером, а еще и напомнить о себе миру как бы миротворческими инициативами. А они очень примитивны. На самом деле они либо эхо китайских инициатив, либо попытка подыграть китайцам и россиянам.

– считает Фесенко.

Никакого реального влияния этих заявлений не будет. Более того, там очень много антиамериканизма, что это, скорее всего, спровоцирует больше проблем, чем принесет выгоды для Бразилии.

Поэтому воспринимать серьезно подобные заявления не стоит. Да, Бразилия является членом Большой двадцатки, но там сейчас доминируют не такие позиции, которые демонстрирует президент Бразилии. "Я думаю, через некоторое время он сам будет вынужден скорректировать свою позицию", – резюмировал Фесенко.

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