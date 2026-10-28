"Очередная ИПСО": эксперт раскрыл цель заявлений Путина об "аналоге" Starlink и Маске

Об истинной цели манипуляций российского руководства в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, Москва стремится создать дополнительные каналы коммуникации с США и повлиять на настроения в Вашингтоне. Эксперт подчеркнул, что в реальности российская технология не способна заменить американскую систему.

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Почему "Рассвет" не способен заменить Starlink

Как отметил Жмайло, в космической отрасли определенное взаимодействие между Вашингтоном и Москвой фактически продолжается с начала полномасштабного вторжения. Однако российский проект "Рассвет" пока абсолютно далек от американского сервиса спутниковой связи.

Им необходимо запустить десятки спутников, чтобы он стал полноценным аналогом Starlink. Россия на данный момент не располагает такими мощностями– подчеркнул Жмайло.

Единичные аппараты, которые страна-агрессор запускает сейчас, способны помочь врагу разве что в проведении точечных операций, в частности для управления дронами. Однако достичь масштабов и темпов, которые сейчас используют Силы обороны Украины, противник не сможет.

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Напомним, что Россия активно готовится к полноценному развертыванию собственной низкоорбитальной спутниковой системы "Рассвет", призванной заменить американскую связь на передовой. Несмотря на отсутствие у Кремля собственных передовых разработок, угроза для линии боевого соприкосновения оказалась гораздо ближе, чем ожидалось.

Расчет Кремля на политический шантаж

Кроме того, российский диктатор пытается воспользоваться политической ситуацией вокруг основателя SpaceX, на которого возлагают ответственность за отдельные решения.

Это опять же нагнетание и попытка с помощью таких реверансов подтолкнуть американцев к ограничению или прекращению помощи Украине. Поэтому на данный момент я бы воспринимал это скорее как информационно-психологическую операцию– отметил эксперт.

По мнению аналитика, эти манипуляции Кремля не принесут никакого практического результата, ведь у американской стороны хватит здравого смысла не реагировать на информационные вбросы.

Ранее глава Кремля уже пытался подлизаться к американскому миллиардеру и публично назвал его гением.