Хочет не только 4 области и Крым: ISW проанализировал "историческое" выступление Путина

Такой вывод сделал Институт изучения войны.

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Какие территории хочет захватить Кремль?

22 октября Путин заявил, что оккупированная территория Украины является "землями исторической России". Кроме того, он утверждал, что, согласно "последним генетическим исследованиям", россияне и украинцы являются "одним народом".

Аналитики объясняют, что под описанием "историческая Россия" диктатор подразумевает вымышленную концепцию "Новороссии". К этой условной зоне Москва относит не только аннексированный Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Ссылаясь на исторические претензии России, глава Кремля фактически требует от Украины отказаться от территорий, контролируемых ВСУ: 20,5% Донецкой области, 24,5% Запорожской области, в частности города Запорожье, где до полномасштабной войны проживало более 700 тысяч человек, а также 30% Херсонской области.

Последние заявления Путина прямо свидетельствуют о том, что требования России выходят далеко за пределы украинского "пояса крепостей" и Донецкой области и могут охватывать всю территорию Украины.

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Диктатор подчеркнул, что Россия намерена достичь всех целей войны, среди которых – требование полной капитуляции Украины.

Таким образом, Кремль готов вести переговоры с Украиной лишь для того, чтобы добиться капитуляции Киева, а не для поиска компромисса и заключения мирного соглашения.