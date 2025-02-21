Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что не стоит паниковать. Не бывает такого, что одна новость идет хуже предыдущей.

Смотрите также В центре внимания Покровск и Великая Новоселка: анализ боевых действий за 20 февраля и карты ISW

2025-й будет годом Украины

Как отметил Сазонов, сейчас идет начало очень тяжелых и важных переговоров. Россия не жалеет денег на то, чтобы деморализовать Украину – и выиграть эти переговоры.

Москва не жалеет ни средств, ни сил, ни "консерв" в Европе и США. Они будут говорить вещи, которые нас деморализуют и выбьют из колеи. Я не верю, что что-то произойдет завтра или через месяц. Переговоры будут долго. И важно то, какой будет ситуация на фронте,

– сказал Сазонов.

Не зря Путин начал рассказывать ложь о якобы "наступлении" на Сумскую область. Это была российская ДРГ, которую успешно уничтожили. Но страна-агресор пробует давить на украинцев, чтобы они сломались от плохих новостей. На самом деле в России не такая хорошая ситуация.

Они рассчитывают продержаться в 2025 году. В конце года у них будет плохо с деньгами и со всем остальным. Поэтому они будут пытаться летом или в начале осени выйти на какие-то переговоры. Мы понимаем, что время работает на нас. Как бы они не пытались создать ощущение, что все плохо, на самом деле этот год работает на нас,

– подчеркнул Сазонов.

Добавим, по состоянию на 21 февраля Россия потеряла более 864 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10146 танков, 21130 боевых бронированных машин, 23462 артиллерийские системы, 1295 РСЗО и т.д.