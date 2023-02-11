Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. В частности, глава Кремля постоянно меняет цели войны в Украине и выступает в разных настроениях.

Читайте также В Украине Путин не стал бы Путиным, – россиянин признал вину земляков за процветание режима

По словам Давидюка, если верить в конспирологическую версию о существовании двойников Путина, то создается впечатление, что один из младших "клонов" диктатора захватил власть в России и управляет всеми процессами.

"Путин испугался и не знает, куда прятаться"

Политолог напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России речи Путина были жесткими и агрессивными. Сейчас выступления российского диктатора выглядят очень странно.

Реально есть разные Путины. Речь идет не о внешности, а о риторике. Этот Путин испугался. Он не знает, что делать и куда прятаться,

– сказал Давидюк.

Он добавил, что последние речи главы Кремля указывают на то, что он понял всю безысходность положения, в котором оказался. Хотя Путин и пытается затянуть войну в Украине, воинствующего пафоса в его заявлениях уже нет.

"Россия начинала войну с тезисом "мы вас съедим за 2 – 3 дня", а сейчас манипулирует тем, что, мол, Запад будет делать с ядерными боеголовками, когда Россия развалится. Бравада Путина опустилась на тысячу уровней", – подчеркнул политолог.

Николай Давидюк рассказал о смене риторики Путина: смотрите видео

Киев должен предложить Западу сценарий будущего без России

Давидюк считает, что сейчас Украина должна предложить Западу формулу, каким образом нужно поставить Россию на место.

Нужно согласовать, каким образом можно одеть на Путина смирительную рубашку. Однако для начала нужно выяснить, действительно ли Запад хочет развала России,

– отметил политолог.

По его словам, некоторые западные страны боятся этого процесса, поскольку опасаются ядерного оружия. Или их не устраивает, что они не смогут покупать газ и нефть "из одной кассы".

"Украине нужно предложить Западу альтернативное будущее без России", – сказал Давидюк.

Глобальные геополитические игры

Он добавил, что если страны Запада стремятся завершить войну без развала России, то следует вводить в этот процесс новую составляющую. По словам политолога, Россия посредством войны в Украине пытается отстоять свою позицию в противостоянии с Западом.

Украина заинтересована исключительно в выводе российских войск с нашей территории. Если глобальные игры нам помогут, мы будем играть. Но решать глобальные вопросы за наш счет мы не позволим. И буферной зоной для Путина мы точно не будем,

– подчеркнул Давидюк.

Он добавил, что Россия может сама стать буферной зоной, например, для выяснения отношений между Европой и Китаем. Однако, по словам политолога, Украину подобные процессы не интересуют.

Странное поведение Путина: коротко