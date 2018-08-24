Заявления политиков, что армия полностью обеспечена – это ложь, – Дейнега

24 августа Украина отмечает свой День Независимости. Однако в 1991 году мы получили ее только на бумаге, но не получили ее в своих головах.

Об этом в прямом эфире 24 канала заявил основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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По его словам, мы, как и большинство стран, за свою независимость боролись, но в 1991 году нам просто повезло и сейчас, к сожалению, благодаря российской агрессии мы понимаем, что готовы платить за нее цену.

Мы поняли куда мы хотим идти и куда не хотим. День независимости – это важный день, его вес будет расти с каждым годом. Мы должны быть благодарны военным, потому что мы все под их защитой,

– заверил Дейнега.

"У нас есть большая проблема – мы очень плохо работаем с информационным полем в плане войны. Она у нас "выпадает" и ее показывают в новостях среди не таких важных событий, поэтому парад нужен, потому что мы будем видеть, что армия восстанавливается. Хотя мы и понимаем, что это витрина и в армии есть много проблем. Однако заявления политиков, что армия полностью обеспечена – это ложь или президента",– сказал волонтер.