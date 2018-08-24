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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Заяви політиків, що армія повністю забезпечена – це брехня, – Дейнега

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Армія України
Армія України / Фото з відкритих джерел

24 серпня Україна відзначає свій День Незалежності. Проте у 1991 році ми отримали її лише на папері, але не отримали її у своїх головах.

Про це у прямому ефірі заявив 24 каналу заявив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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За його словами, ми, як і більшість країн, свою незалежність виборювали, але у 1991 році нам просто пощастило і зараз, на жаль, завдяки російській агресії ми розуміємо, що готові платити за нею ціну.

Ми зрозуміли куди ми хочемо йти і куди не хочемо. День незалежності – це важливий день, його вага буде зростати з кожним роком. Ми повинні бути вдячні військовим, бо ми всі під їхним захистом,
– запевнив Дейнега.

"У нас є велика проблема – ми дуже погано працюємо з інформаційним полем в плані війни. Вона у нас "випадає" і її показують у новинах серед не таких важливих подій, тому парад потрібен, бо ми будемо бачити, що армія відновлюється. Хоча ми й розуміємо, що це вітрина і у армії є багато проблем. Проте заяви політиків, що армія повністю забезпечена – це брехня або президента",– сказав волонтер.

Теги: Новини України Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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