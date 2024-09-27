Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ. Заметим, что на сегодня Запорожскую АЭС контролирует Россия.

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ЗАЭС атаковал дрон

МАГАТЭ сообщила, что ситуация с ядерной безопасностью оставалась нестабильной в течение прошлой недели: одна команда искала укрытие из-за присутствия беспилотников в этом районе.

В то же время другая команда, согласно обнародованной информации, слышала зенитный огонь и мощный взрыв во время воздушной тревоги, а третья команда посетила место вероятной атаки беспилотника.

Более того, на территории Запорожской АЭС команда МАГАТЭ слышала взрывы в течение всей недели, в том числе и несколько взрывов вблизи площадки. Однако о повреждении станции не сообщалось.

Также зафиксировали вероятный удар БпЛА, который произошел в пятницу днем на подстанции 35/6 кВ примерно в 300 метрах от станции. Она обеспечивает электроэнергией объекты ЗАЭС, которые не связаны с безопасностью.

Кстати, недавно стало известно, что россияне используют Запорожскую атомную станцию как площадку для обучения пилотов FPV. Фактически, для оккупантов крупнейшая в Европе АЭС является прикрытием.