Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ. Зауважимо, що станом на сьогодні Запорізьку АЕС контролює Росія.

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ЗАЕС атакував дрон

МАГАТЕ повідомила, що ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня: одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі.

Водночас інша команда, згідно з оприлюдненою інформацією, чула зенітний вогонь і потужний вибух під час повітряної тривоги, а третя команда відвідала місце ймовірної атаки безпілотника.

Ба більше, на території Запорізької АЕС команда МАГАТЕ чула вибухи протягом усього тижня, зокрема й кілька вибухів поблизу майданчика. Однак пошкодження станції не повідомлялося.

Також зафіксували ймовірний удар БпЛА, який стався в п'ятницю вдень на підстанції 35/6 кВ приблизно за 300 метрів від станції. Вона забезпечує електроенергією об'єкти ЗАЕС, які не пов'язані з безпекою.

До речі, нещодавно стало відомо, що росіяни використовують Запорізьку атомну станцію як майданчик для навчання пілотів FPV. Фактично, для окупантів найбільша у Європі АЕС є прикриттям.