Там отметили, что пожар на территории ЗАЭС вспыхнул после "многочисленных взрывов". Об этом представители Международного агентства по атомной энергии заявили в соцсети Х, ранее известный как твитер, передает 24 Канал.

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Что рассказали в МАГАТЭ о пожаре на территории ЗАЭС

В МАГАТЭ отметили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, выходившего из северной зоны Запорожской атомной электростанции после "многочисленных взрывов", которые прозвучали накануне в воскресенье вечером.

В агентстве также заявили, что команда получила сообщение от оккупационной администрации Запорожской атомной электростанции о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке".

О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось,

– констатировали в МАГАТЭ.

В то же время с таким комментарием агентства не соглашаются пользователи соцсети. Некоторые из них просят МАГАТЭ "подняться и проверить ситуацию на ЗАЭС, а не копировать информацию с ТАСС". Кроме того, люди не соглашаются, что пожар произошел из-за падения дрона, ведь "в градирнях ничего не было, поэтому россияне точно туда что-то положили".



Реакция сети на комментарий МАГАТЭ относительно пожара на ЗАЭС / Скриншот 24 Канала

К слову, первым об инциденте сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Он подтвердил факт пожара на градирнях Запорожской атомной электростанции.

По неофициальной информации из источников чиновника на оккупированном левом берегу Днепра, российские войска подожгли значительное количество автомобильных шин на территории градирни. Эта акция, по словам Евтушенко, выглядит как попытка посеять страх среди жителей неоккупированного правого берега.