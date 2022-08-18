Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что россия использует шантаж во многих вопросах, не только в отношении ЗАЭС.

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Обострение возле ЗАЭС возможно

Фейгин рассказал, что россия часто решает свои вопросы методом шантажа. Так было с газом, с зерном и так происходит с атомной станцией.

Возможно, они пытаются решить вопрос с воровством электроэнергии, производимой этими 6 энергоблоками. Возможно, это дает некоторую паузу, но обострение возможно. Если у Москвы останется не так много козырей, то ЗАЭС – самый главный из них,

– отметил правозащитник.

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оккупанты полностью ответственны за ситуацию на ЗАЭС

российский правозащитник также отметил, что у Украины нет проблем с другими атомными электростанциями. А значит, проблема с ЗАЭС возникла именно из-за оккупации.

"Пока оккупации не было, проблем с АЭС не было. Она работала, производила электроэнергию", – подчеркнул Фейгин.

Также, по его словам, кремль постоянно пытается переложить ответственность за ситуацию на ЗАЭС на плечи Киева. Хотя именно после прихода агрессора начались проблемы, которые сейчас россияне эксплуатируют для достижения своих политических целей.

С территории ЗАЭС россияне обстреливают Никополь

Правозащитник рассказал, что москва руководит всеми действиями на ЗАЭС. С ее территории, в частности, оккупанты обстреливают Никополь, чем ставят электростанцию под угрозу.

"Если москва согласится смягчить ситуацию, оккупанты перестанут обстреливать Никополь и заберут с территории станции, как минимум, опасные боеприпасы", – отметил Фейгин.

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