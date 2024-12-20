Отключилась одна из двух линий электропередачи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
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Оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС
Из-за российских обстрелов отключилась одна линия, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.
Сегодня снова из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС осталась на одной линии питания с украинской энергосистемой... Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины,
– написал министр энергетики Герман Галущенко.
Энергетики приступят к восстановлению линии питания, когда это позволит ситуация с безопасностью.
Напомним, что это случается уже не впервые. В частности, 3 таких случая было в ноябре. Последний раз ЗАЭС была на грани блэкаута – 30 ноября. Тогда линии удалось заживить уже на следующий день.
К слову, за время оккупации в 2022 году станция уже 8 раз переживала блэкауты.