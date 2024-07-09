Работники Воловецкого отделения полиции и спасатели сейчас работают на месте происшествия и оказывают помощь гражданам.

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При каких обстоятельствах женщина упала в полноводный ручей

После сильного ливня и града в селе Буковец, что на Мукачевщине, в полноводный ручей упала женщина 1956 года рождения. Детали инцидента и местонахождение женщины неизвестны. Ее поиски продолжаются. Поисковые группы обследовали почти 8 километров русла ручья и реки Жденивка.

Также специалисты ГСЧС работают над откачкой воды из 3-х подвальных помещений частных домовладений. Бригады РЭС восстанавливают поврежденные линии электропередач и электроопоры. Паводковая волна повредила автомобильный мост, из-за чего отсутствует транспортное сообщение со 140 домохозяйствами.

Последствия сильного ливня и града в селе Буковец на Закарпатье: Фото ГСЧС