Это ужасное событие произошло в селе Батрадь, что в Береговском районе Закарпатской области. Погибшим было 10 – 12 лет.

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На Закарпатье две девочки утонули, спасая третью

Как стало известно, днем, 6 июля, четверо подружек 10 – 12 лет гуляли, вдруг одна из них поскользнулась и упала в воду. Двое девушек нырнули следом, чтобы помочь ей спастись.

Однако, к сожалению, по данным спасателей, выплыть смог только первый ребенок, а другие двое исчезли на глубине. Водолазы ГСЧС изъяли тела погибших и передали их работникам полиции.

Трагическая статистика гибели на воде взрослых и детей неуклонно "растет". Большинство случаев можно было бы предотвратить. Ведь главное – всегда помнить правила безопасности,

– добавили в ГСЧС.

На Закарпатье в водоеме погибли две девочки / Фото ГСЧС

К слову, в Ровенской области произошла смертельная авария вечером 6 июля. Вблизи села Верхов Острожской территориальной общины столкнулась автоцистерна и маршрутный микроавтобус Ровно – Хмельницкий. Предварительно, погибло 14 человек, среди них – ребенок.