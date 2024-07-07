Об этом рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Черкасской области Юлия Норовкова.

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В Черкассах в результате пожара погибла семья

Пресс-секретарь рассказала, что спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Крещатик, что в Черкассах.

По словам Норовковой, в результате пожара погибла семья, – двухлетний ребенок, мама и папа. Причину возгорания устанавливают.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей семьи. Вечная память!

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В Киеве горела многоэтажка