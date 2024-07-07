Об этом рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Черкасской области Юлия Норовкова.
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В Черкассах в результате пожара погибла семья
Пресс-секретарь рассказала, что спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Крещатик, что в Черкассах.
По словам Норовковой, в результате пожара погибла семья, – двухлетний ребенок, мама и папа. Причину возгорания устанавливают.
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В Киеве горела многоэтажка
- Заметим, что вечером 6 июля в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в пятиэтажном доме на улице Николая Василенко, 9.
- Пламя перекинулось на крышу.
- Жителей дома эвакуировали.
- Площадь пожара достигла 500 квадратных метров.
- Предварительно, обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают правоохранители.