Около 17:00 спасателям ГСЧС поступило сообщение о пожаре в 5-этажке на улице Николая Василенко, 9. Ранее в сети появились ужасные кадры с места инцидента.

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На Василенко пылает многоэтажка

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на 5 этаже. После пламя перебросилось и распространилось на крышу дома.

Жителей многоэтажки эвакуировали. В 18:20 огонь удалось локализовать.

По состоянию на 19.00 ликвидация пожара еще продолжается. На месте работают 54 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Предварительно площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Страшный пожар в Киеве / Фото ГСЧС