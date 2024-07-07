Про це розповіла речниця Головного управління ДСНС у Черкаській області Юлія Норовкова.
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У Черкасах внаслідок пожежі загинула сім'я
Речниця розповіла, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Хрещатик, що у Черкасах.
За словами Норовкової, внаслідок пожежі загинула сім'я, – дворічна дитина, мама й тато. Причину займання встановлюють.
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У Києві палала багатоповерхівка
- Зауважимо, що ввечері 6 липня в Солом'янському районі Києва спалахнула пожежа у п'ятиповерховому будинку на вулиці Миколи Василенка, 9.
- Полум'я перекинулося на дах.
- Жителів будинку евакуювали.
- Площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів.
- Попередньо, минулося без постраждалих. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.