Инцидент произошел в селе Терново. О нем сообщили работники больницы, в которую попал 23-летний пилот.

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Пилот с ожогами попал в больницу

У пострадавшего диагностировали ожоги всего тела – III степени тяжести. Парень получил травму во время аварийной посадки аэроплана.

При приземлении взорвался бензобак

Пилот сажал воздушное судно в поле, при этом у аэроплана взорвался бензобак. Травмированный находится в реанимации Тячевской центральной районной больницы.

Смотрите на карте, где произошла аварийная посадка:

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В июле на Прикарпатье разбился легкомоторный самолет

В июле 2021 года в Ивано-Франковской области разбился легкомоторный самолет. За штурвалом был опытный пилот Игорь Табанюк. Он погиб, как и его пассажиры – трое молодых хасидов. Все погибшие прибыли на отдых из США.