Предприятие провело замену затворов донного водовыпуска плотины Теребле-Рицкой ГЭС, заменило системы регулирования гидроагрегатов, системы управления, а также установило новые передтурбінні затворы австрийского производства.

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На электростанции, по словам Игнатко, подобной модернизации не было с момента основания самой ГЭС в 1956 году. Все работы по модернизации и замене оборудования выполнили в течение 2021 года. Замена этого оборудования положительно скажется на дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации станции.

Теребле-Рицкая гидроэлектростанция – это уникальный объект, аналогов которому в Украине нет. Станция расположена в Хустском районе Закарпатской области, ее мощность – 27 мегаватт, а среднегодовое производство – 133 миллиона киловатт-часов.

Уникальные природные условия района строительства станции позволили осуществить необычное инженерное решение. Реки Теребля и Рика расположены почти параллельно, но на разных по высоте уровнях с разницей в 200 метров. Эта особенность дает ГЭС возможность воспользоваться этим натуральным перепадом: вода из бассейна Теребля сбрасывается в бассейн Рики, что значительно повышает мощность водного потока. Между реками сооружен деривационный тоннель длиной 3,7 километра, по которому воды реки Теребли через ГЭС попадают в реку Рика.