Підприємство провело заміну затворів донного водовипуску греблі Теребле-Ріцької гідроелектростанції, замінило системи регулювання гідроагрегатів, системи управління, а також встановило нові передтурбінні затвори австрійського виробництва.

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На електростанції, за словами Ігнатка, подібної модернізації не було з моменту заснування самої ГЕС у 1956 році. Усі роботи з модернізації та заміни обладнання виконали протягом 2021 року. Заміна цього обладнання позитивно позначиться на подальшій надійній та безпечній експлуатації станції.

Теребле-Ріцька гідроелектростанція – це унікальний об'єкт, аналогів якому в Україні немає. Станція розташована у Хустському районі Закарпатської області, її потужність – 27 мегаватів, а середньорічне виробництво – 133 мільйони кіловат-годин.

Унікальні природні умови району будівництва станції дозволили здійснити незвичайне інженерне рішення. Річки Теребля та Ріка розташовані майже паралельно, але на різних за висотою рівнях з різницею у 200 метрів. Ця особливість дає ГЕС можливість скористатися цим натуральним перепадом: вода з басейну Теребля скидається в басейн Ріки, що значно підвищує потужність водного потоку. Між річками споруджено дериваційний тунель довжиною 3,7 кілометра, яким води річки Тереблі через ГЕС потрапляють у річку Ріка.