Большая рыба утопила рыбалку в озере на Закарпатье
В озере возле села Горбок Закарпатской области 3 августа утонул рыбак. Как сообщили спасатели, в воду его потянула большая рыба, попавшая на крючок.
По словам очевидцев, 3 августа в Иршавском районе мужчина рыбачил в одиночку. На крючок попала крупная рыба, которая потащила его за собой в воду, информирует пресс-служба ГСЧС.
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Мужчина потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла 4 метра.
Для поиска тела утопленника на озеро прибыли водолазы-спасатели. Они прочесывали дно и через несколько часов нашли мужчину. Им оказался житель Мукачево. Тело достали из воды и передали правоохранителям.
Сколько человек утонули в июле
Согласно данным ГСЧС, за июль 2020 года на водоемах в Украине погибли более 200 человек. Еще 70 человек удалось спасти.
Статистика утоплений на Закарпатье
- В этом году в регионе несколько увеличилось количество погибших на водоемах.
- По состоянию на 4 августа 2020 года в Закарпатье зарегистрировали 20 случаев утопления. В августе 2019 года их было 18.
- Всего в 2019 году на водоемах области погибли 29 человек.