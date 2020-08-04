Велика риба втопила рибалку в озері на Закарпатті
В озері біля села Горбок Закарпатської області 3 серпня втопився рибалка. Як повідомили рятувальники, у воду його потягнула велика риба, що потрапила на гачок.
За словами очевидців, 3 серпня в Іршавському районі чоловік рибалив наодинці. На гачок потрапила велика риба, яка потягла його за собою в воду, інформує пресслужба ДСНС.
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Чоловік втратив рівновагу й потонув, оскільки глибина водойми в цьому місці становила 4 метри.
Для пошуку тіла утопленика на озеро прибули водолази-рятувальники. Вони прочісували дно та за кілька годин знайшли чоловіка. Ним виявився мешканець Мукачева. Тіло дістали з води та передали правоохоронцям.
Скільки людей потонули в липні
Згідно з даними ДСНС, за липень 2020 року на водоймах в Україні загинули понад 200 людей. Ще 70 осіб вдалось врятувати.
Статистика утоплень на Закарпатті
- Цьогоріч у регіоні дещо збільшилась кількість загиблих на водоймах.
- Станом на 4 серпня 2020 року на Закарпатті зареєстрували 20 випадків утоплення. У серпні 2019 року їх було 18.
- Загалом у 2019 році на водоймах області загинули 29 людей.