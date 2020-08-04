В озері біля села Горбок Закарпатської області 3 серпня втопився рибалка. Як повідомили рятувальники, у воду його потягнула велика риба, що потрапила на гачок.

За словами очевидців, 3 серпня в Іршавському районі чоловік рибалив наодинці. На гачок потрапила велика риба, яка потягла його за собою в воду, інформує пресслужба ДСНС.

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Чоловік втратив рівновагу й потонув, оскільки глибина водойми в цьому місці становила 4 метри.

Для пошуку тіла утопленика на озеро прибули водолази-рятувальники. Вони прочісували дно та за кілька годин знайшли чоловіка. Ним виявився мешканець Мукачева. Тіло дістали з води та передали правоохоронцям.

Скільки людей потонули в липні

Згідно з даними ДСНС, за липень 2020 року на водоймах в Україні загинули понад 200 людей. Ще 70 осіб вдалось врятувати.

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