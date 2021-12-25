Все задержки касаются Раховского направления. Об этом сообщили 25 декабря на сайте "Укрзализныци".

Заметьте После открытия уголовного дела: в железнодорожном вокзале Киева на скорую руку установили елку

Из-за падения дерева поезда на Закарпатье задерживаются

Из-за падения дерева на пути на участке Ясиня – Рахов, что привело к сходу локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов Раховского направления,

– говорится в сообщении.

Рейсы задерживаются от 30 минут до почти 4 часов. В частности сообщили о:

№55 Киев – Рахов: задержка 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова;

№26 Одесса – Рахов: задержка 2 часа 5 минут по Ясине;

№95 Киев – Рахов: задержка 40 минут по Ворохте;

№15 Харьков – Рахов: отправится на 43 минуты позже из Ивано-Франковска.

"Сейчас пассажиров, следующих в Рахов и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня", – сообщили в компании.

Там заверили, что уже работают над восстановлением пути. Просят следить за официальными обновлениями информации.

Коротко о последних инцидентах в "Укрзализныце"

В компании возник скандал из-за установки новогодней елки. В частности на нее выделили якобы 5 миллионов гривен, однако само дерево до Николая не устанавливали. По факту похищения средств следователи полиции на станциях железнодорожного транспорта открыли уголовное дело.

Впоследствии, 24 декабря, новогоднее дерево таки установили на главном железнодорожном вокзале в Киеве.

Кстати, 22 декабря KP Intercity сообщила, что отменяет дополнительные рейсы в польский город Перемышль. Причину не уточнили.

Деолигархизация досталась Укрзализныце – смотрите видео

Полный текст публикации "Укрзализныци"

Из-за падения дерева на пути на участке Ясиня – Рахов, что привело к сходу локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов Раховского направления:

№55 Киев– Рахов– задержка 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова;

№26 Одесса– Рахов– задержка 2 часа 5 минут по Ясине;

№95 Киев– Рахов– задержка 40 минут по Ворохте;

№15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 43 минут из Ивано-Франковска.

Сейчас пассажиров, следующих в Рахов и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.

Укрзализныця извиняется за вынужденную задержку и уже работает над восстановлением пути.

Просим следить за официальными обновлениями информации.