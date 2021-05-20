Детали ДТП на Закарпатье

Трагедия произошла в 22:45. На месте происшествия правоохранители установили предыдущие обстоятельства ДТП.

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25-летний водитель мопеда Honda выезжал со второстепенной дороги на главную. Однако он не учел дорожную обстановку и то, что по дороге двигался автомобиль Mersedes. В результате транспортные средства столкнулись.

Что известно о пострадавших

Вследствие ДТП 19-летняя пассажирка мопеда с Тячевского района, получила травмы несовместимые с жизнью. Она умерла в больнице.

Водителя мопеда увезли в районную больницу.

Водитель автомобиля не пострадал.



На Закарпатье произошло смертельное ДТП

Заметим, оба водителя на момент ДТП были трезвыми.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей. Кроме того, назначили ряд экспертиз по выводам которых установят все объективные обстоятельства ДТП.

Транспортные средства поместили на спецплощадку Хустского районного управления полиции. Сейчас продолжается досудебное расследование.